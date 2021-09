Corona-Inzidenz in NRW weiter unter Bundeswert

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Inzidenz liegt in Nordrhein-Westfalen weiter unter dem Bundeswert. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das Robert Koch-Institut am Montag mit 57,7 an - im Bund lag der Wert bei 61,7. Am Sonntag waren 58,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in NRW binnen einer Woche registriert worden. Im bevölkerungsreichsten Bundesland kamen binnen eines Tages zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hinzu, außerdem 512 neue Infektionen.

Von dpa