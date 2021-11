Corona-Inzidenz in NRW wieder dreistellig

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche ist in Nordrhein-Westfalen wieder auf einen dreistelligen Wert gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 106,8. Am Vortag hatte die Kennziffer noch bei 96,5 gelegen. Bundesweit liegt die Corona-Inzidenz mit 169,9 weiterhin deutlich über dem NRW-Wert.

Von dpa