Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein über 400

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat zum ersten Mal seit rund zweieinhalb Wochen wieder einen Wert über 400 erreicht. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen lag nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 18.24 Uhr) am Dienstag bei 403,1. Eine Woche zuvor hatte der Wert 365,1 betragen. Zuletzt hatte die Inzidenz am 29. Juli die Schwelle 400 überschritten (438,5).

