Corona-Inzidenz sinkt: Immer noch viele Neuansteckungen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter: Am Mittwoch lag die Zahl der neuen Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen bei 1152,1 - nach 1189,2 am Vortag und 1437,1 am Mittwoch vergangener Woche. Dennoch stecken sich weiterhin viele Menschen in NRW mit der Krankheit an: Nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch waren es 43.703 binnen 24 Stunden. 75 Menschen starben in diesem Zeitraum mit oder an Corona.

Von dpa