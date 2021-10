Corona-Inzidenz sinkt in NRW auf 50,2

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Anzahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gesunken. Den Behörden wurden in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 50,2 Fälle gemeldet (Vortag 51,2), wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag mitteilte. Der Wert nimmt seit dem 30. August in NRW ab. Bundesweit lag er am Donnerstag mit 62,6 (Dienstag 62,3) deutlich höher. In NRW starben weitere 11 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion (Vortag: 19). Seit Beginn der Pandemie sind es 17 897 Tote.

Von dpa