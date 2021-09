Corona-Inzidenz weiter gesunken: kaum noch über Bundeswert

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Neuinfektionsrate ist in Nordrhein-Westfalen weiter deutlich gesunken und liegt jetzt praktisch gleichauf mit dem Bundeswert. Für das bevölkerungsreichste Bundesland NRW wies das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch 65,2 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner aus. Bundesweit lag die Inzidenz bei 65,0. Am Vortag hatte der NRW-Wert noch bei 69,0 gelegen. Das vergleichsweise dicht besiedelte Nordrhein-Westfalen hatte viele Wochen lang deutlich höhere - teils etwa doppelt so hohe - Werte wie der Bundesschnitt.

Von dpa