Corona-Inzidenz-Wert steigt in NRW auf 120,4

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche ist in Nordrhein-Westfalen am Sonntag auf 120,4 gestiegen. Das hat das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet. Am Vortag hatte die Kennziffer noch bei 112,7 gelegen.

Angesichts der steigenden Patienten- und Infektionszahlen sei nun zügiges Handeln geboten, mahnte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Sonntag via Twitter. Bund und Länder müssten sich schnellstmöglich auf einen gemeinsamen Corona-Fahrplan einigen, um die aktuelle Situation in den Griff zu bekommen. Das Virus warte nicht, bis sich in Deutschland eine neue Regierung gebildet habe.

Bundesweit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 191,5 und lag damit deutlich über dem NRW-Niveau. Laut RKI gab es im bevölkerungsreichsten Bundesland 3966 neue Covid-19-Fälle binnen 24 Stunden. Das waren weniger als am Vortag. Vier Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus (Vortag: 26).

Spitzenreiter im Land ist weiterhin der Landkreis Minden-Lübbecke, wo die Inzidenz wie am Vortag mit 219,8 angegeben wurde. Die niedrigste Inzidenz wies in NRW der Kreis Coesfeld mit 40,3 auf.