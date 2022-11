Corona-Isolationspflicht bleibt in NRW bestehen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Land Nordrhein-Westfalen hält im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern weiter an der Isolationspflicht für Covid-19-Infizierte fest. «Nordrhein-Westfalen wird diesen Weg der vollständigen Aufhebung der Isolationspflicht für mit dem Corona-Virus infizierte Personen nicht mitgehen», sagte der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski (CDU), am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. In Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Hessen ist die Quarantäne-Pflicht bereits abgeschafft worden, in Rheinland-Pfalz fällt sie am Samstag.

Von dpa