Corona-Neuinfektionsrate in NRW steigt leicht auf 22,5

Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen abermals leicht gestiegen. Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) lag sie am Samstag bei 22,5. Am Freitag hatte das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert für NRW noch mit 21,6 angegeben. Am Donnerstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 20,4 gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Nach Angaben des LZG kamen in NRW im Vergleich zum Freitag 707 neue Corona-Fälle hinzu. Zudem sei ein weiterer Todesfall gemeldet worden.