Corona und Hochwasser: DRK für moderneren Bevölkerungsschutz

Münster (dpa/lnw)

Nach dem Jahrhunderthochwasser 2021 in Nordrhein-Westfalen und der Corona-Pandemie fordert das Deutsche Rote Kreuz (DRK) eine Modernisierung des Bevölkerungsschutzes. «Wir benötigen eine größere Wertschätzung des Ehrenamts und zugleich eine Entlastung von Bürokratie», sagte der Vorsitzendes des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe, Uwe Krischer, am Freitag in Münster. «Unsere Ehrenamtlichen wollen in der Krise da sein und helfen. Sie erleben jedoch, dass der Bürokratieaufwand rund um unsere Einsätze eher gestiegen ist als sinkt. Das führt zu großem Frust», sagte Krischer.

Von dpa