Corona und «Let's Dance»: Daniel Hartwich fällt aus

Köln (dpa)

Die RTL-Show «Let's Dance» wird weiterhin durch Corona durcheinander gebracht - jetzt hat es auch Moderator Daniel Hartwich erwischt. Der 43-Jährige müsse sich in Quarantäne begeben und das Tanzspektakel von daheim aus verfolgen, teilte RTL am Dienstag mit. Im Kreis der Kandidaten gibt es ebenfalls einen Corona-Fall: Artist René Casselly (25) wird an diesem Freitag eine Zwangspause einlegen.

Von dpa