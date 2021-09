Corona und Quarantäne: Spielabsagen bei Regionalligist Lotte

Wegen mehrerer Corona-Fälle und der Quarantäne zahlreicher Spieler sind die nächsten zwei Spiele der Sportfreunde Lotte in der Regionalliga West abgesagt worden. Betroffen sind vorerst das Heimspiel Lottes gegen Rot-Weiß Oberhausen am Samstag (14.00 Uhr) und das Auswärtsspiel am Dienstag beim KFC Uerdingen (19.30 Uhr), teilte der Verein am Freitag mit. Für die abgesagten Partien gibt es noch keine neuen Termine.

Angaben über die Zahl der betroffenen Spieler machte der Club nicht. Der «RevierSport» und die «Neue Osnabrücker Zeitung» berichteten von acht betroffenen Spielern, von denen vier Spieler mit dem Virus infiziert waren. Drei weitere Verdachtsfälle seien den Berichten zufolge zu Wochenbeginn dazugekommen. Die Quarantäne der Spieler endet am 20. September, das nächste Liga-Spiel wäre das Heimspiel am 25. September gegen den 1. FC Köln II.