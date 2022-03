Corona: Wembley-Trip fällt für Gladbach-Keeper Sommer aus

Bern (dpa)

Borussia Mönchengladbachs Torhüter Yann Sommer ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und muss daher für die beiden Länderspiele der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft gegen England und Kosovo passen. Das gab der Verband am Dienstag bekannt. Sommer hat sich mit leichten Symptomen im Teamhotel in Marbella in Isolation begeben. Für den Gladbacher wurde David von Ballmoos von den Young Boys Bern nachnominiert.

