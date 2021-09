Corona-Zahlen in NRW: Inzidenzwert bei 109,4

In Nordrhein-Westfalen hat die Sieben-Tage-Inzidenz beim Coronavirus nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Mittwoch bei 109,4 gelegen. Am Dienstag hatten die Gesundheitsämter 113,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gemeldet. Damit setzt sich der leichte Abwärtstrend fort. Innerhalb eines Tages kamen 3216 neue Infektionen hinzu. 19 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19.

Mit Abstand am höchsten ist der Anteil der Neuinfektionen weiter in der Altersgruppe der Schulkinder: Bei den 10- bis 14-Jährigen lag die Inzidenz nach Angaben des nordrhein-westfälischen Landeszentrums Gesundheit vom Mittwoch bei 325,9 (348,2), bei den 5- bis 9-Jährigen bei 286,6 (304,0), bei den 15- bis 19-Jährigen bei 222,1 (246,9).

Die Zahl der Patienten, die im Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt wurden, stieg demnach innerhalb eines Tages um 8 auf 431. 256 Covid-19-Patienten mussten künstlich beatmet werden, 9 mehr als am Vortag.

Die Inzidenz war lange die entscheidende Kennziffer in der Pandemie. Das hat sich inzwischen geändert. NRW will ab kommender Woche neue Indikatoren zur Beurteilung der Corona-Lage einführen.