Coronatest bei Justizminister Biesenbach positiv

Nach Angaben einer Sprecherin schlug am Donnerstag ein Schnelltest an. Biesenbach habe sich in Isolation begeben und führe die Geschäfte von zu Hause aus. Es gehe ihm gut. Das Ergebnis eines PCR-Tests werde für Freitag erwartet. RTL West hatte zuvor über die Infektion getwittert. Mit Biesenbach ist bereits das dritte Mitglied der Landesregierung aktuell in Quarantäne: Auch Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) waren zuletzt positiv getestet worden.