Couragierter Mann bei CSD-Demo brutal niedergeschlagen

Münster (dpa/lnw)

Ein 25 Jahre alter couragierter Mann ist bei einer Christopher-Street-Day-Versammlung in Münster brutal niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hatte Zeugen zufolge am Samstagabend mehrere Frauen mit den Worten «Lesbische Hure» und «Verpisst euch» beschimpft und war drohend auf sie zugegangen, teilte die Polizei am Montag mit.

Von dpa