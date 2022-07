Dachstuhl eines Hotels brennt: Suchtrupps unterwegs

Bielefeld (dpa/lnw)

In der Bielefelder Altstadt ist in einem Hotel ein Brand ausgebrochen. Der Dachstuhl stand am Mittwoch in Flammen. Dass Menschen in dem Hotel vermisst werden, wie lokale Medien berichteten, konnte die Polizei nicht bestätigen. «Derzeit haben wir keine Meldungen über verletzte Personen», sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. «Die Feuerwehr ist im Gebäude mit Suchtrupps unterwegs.»

Von dpa