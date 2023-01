Danilo de Souza wird Co-Trainer in Bielefeld

Wie der Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte, wechselt der 39-Jährige mit sofortiger Wirkung vom Drittligisten VfL Osnabrück zu den Ostwestfalen. Dort wird er an der Seite von Chefcoach Daniel Scherning, den Co-Trainern Sebastian Hille und Kai Hesse sowie Torwarttrainer Marco Kostmann arbeiten. Für de Souza ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Als Spieler lief er in der Saison 2016/17 für die damalige Bielefelder U23 auf. «Es war mein Wunsch, Danilo bei uns einzubinden. Er war mein Co-Trainer beim VfL Osnabrück und wir waren gemeinsam als Co-Trainer in Paderborn unter Steffen Baumgart tätig. Wir haben in unserer Zusammenarbeit ein ausgeprägtes Vertrauensverhältnis entwickelt», kommentierte Scherning.