Darts-EM: Finale zwischen Michael Smith und Ross Smith

Dortmund (dpa)

WM-Finalist Michael Smith und Außenseiter Ross Smith bestreiten das Finale bei der Darts-Europameisterschaft in Dortmund. Die beiden Engländer setzten sich am Sonntag in der Westfalenhalle durch und kämpfen nun direkt am Sonntagabend um ihren jeweils größten Titel der bisherigen Karriere. Michael Smith bezwang im Viertelfinale zunächst den topgesetzten Luke Humphries mit 10:7 und schlug im Halbfinale den Niederländer Dirk van Duijvenbode mit 11:7. Ross Smith überraschte im Viertelfinale gegen Schottlands Weltmeister Peter Wright mit einem 10:8-Sieg und legte dann gegen Chris Dobey (11:9) nach.

Von dpa