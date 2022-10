Darts-Profi Schindler mit 2022 zufrieden: «Fantastisch»

Dortmund (dpa)

Deutschlands Darts-Profi Martin Schindler ist mit seinem Jahr 2022 bislang außerordentlich zufrieden. «Dass es so ein fantastisches Jahr wird und ich jetzt auch fast in den Top 32 stehe, damit hätte ich so nicht gerechnet. Das ist ein sehr positives Jahr. Es sind sehr, sehr viele positive Ergebnisse. Ich bin mega happy über dieses Jahr», sagte Schindler der Deutschen Presse-Agentur vor der anstehenden Europameisterschaft ab diesem Donnerstag in Dortmund.

Von dpa