Das Gift der Schwarzen Mamba

Schade, dass der Chef und die Chefin gerade nicht zuhören, als Niklas Schumacher die ­gläserne Tür des Terrariums schließt und einen vorläufig letzten Blick auf den sich räkelnden Schwarzkehlwaran wirft. „Ich kümmere mich um die schönsten Tiere und werde ­dafür sogar noch bezahlt“, denkt der Tierpfleger gerade laut. Ein Kind, das auf der anderen Seite des Terrariums den Waran beobachtet, scheint genug Gesprächsfetzen aufgefangen zu haben, um sich seine eigene Meinung bilden zu können. „Schöne Tiere?“, murmelt der Junge. „Mit der Haut?“ Wie auf ein Stichwort löst sich ein neuer handtellergroßer Placken von der schuppig-trockenen Haut. Der ­Waran häutet sich gerade. In dieser Übergangsphase sieht kein Tier sonderlich anziehend aus.

Die Reptilienauffangstation, in der Schu­macher seit zwei Jahren arbeitet, ist zweierlei – eine Notunterkunft und ein Tiergarten mit Publikum, das kommt, um exotische Tiere zu sehen. Über das Vorleben der Reptilien erfahren die Gäste nur wenig – und in manchen Fällen dürfte das auch gut sein. Ein Ehepaar mit zwei Kindern umkreist gerade das Terrarium der beiden Schwarzen Mambas, streckt sich und duckt sich gleich danach, um irgendwo zwischen den Hölzern und künstlichen Hügeln die Giftschlangen zu entdecken. „Wo sind die denn?“, fragt eines der Kinder und entscheidet: „Die sind doch lang­weilig!“ Wenn es wüsste, dass die hochgefährlichen, mehr als zwei Meter langen Schlangen ihren Opfern pfeilschnell ihr Gift injizieren und 15 Milligramm ausreichen, um selbst den kräftigsten Menschen zu töten, käme es bestimmt zu einem anderen Urteil. Schumacher und seine Kollegen ­nähern sich den Giftschlangen nur mit äußerster Vorsicht. Ehe sie das Terrarium betreten, verschließen sie das kreisrunde Loch, unter dem sich die Schwarzen Mambas zumeist aufhalten. Wildjäger haben sie in Afrika gefangen, vermutlich, um sie einem Kunden in Europa zu verkaufen. Der il­legale Transport fiel Zollbeamten an einem Flughafen auf. Seitdem leben die Schlangen in Rheinberg.

Rettungsaktionen, die unter die Haut gehen

Die Tierauffangstation in Rheinberg bezeichnet sich als Stützpunkt für Nordrhein-Westfalen. Doch so ganz stimmt das nicht. Manche Städte arbeiten mit anderen Einrichtungen zusammen, viele jedoch vertrauen auf das Team des Terrazoos, das die Reptilien behält oder an Zoos vermittelt. Der 25-jährige Tierpfleger hat bereits einige Einsätze be­gleitet. Bislang waren sie ungefährlich – zumindest was ihr Gefährdungspotenzial anbelangte. Emotional jedoch haben ihm einige der Rettungsaktionen erheblich zugesetzt. Am meisten der Anblick einer Boa, die das Rheinberger Team im Auftrag von Tierschützern aus der denkbar schlechtesten Haltung befreite. „Sie lag in einem Becken, das gerade mal ein Zehntel so groß wie vorgeschrieben war. Der Halter hatte sich seit zweieinhalb Monaten nicht mehr blicken lassen.“ Das Tier lag ausgetrocknet auf einem Haufen Sägespäne und lebte nur noch, weil die Natur es mit ­größter Genügsamkeit ausgestattet hat. „Der Kreislauf“, erklärt Schumacher, „läuft sehr langsam. Entsprechend groß sind die Energiereserven.“

Reptilien haben Schumacher schon als Kind fasziniert. „Irgendwann“, sagte er seiner Mutter, „werde ich eine Viper haben.“ Der wollte allerdings nicht einleuchten, weshalb es ihren Sohn ausgerechnet zu Giftschlangen hinzog. „Weil es keine interessanteren Tiere gibt“, argumentiert er noch heute und zeigt Gästen des Terrazoos gern die Grüne Buschviper, eine Schlangen-Schönheit mit verblüffend großen Augen und aufgerichteten Schuppen. „Das sind superkleine Drachen“, schwärmt der Tierpfleger. „Die ver­stecken sich hinter abgestorbenen Blättern und warten, bis ihr Futter vorbeikommt.“ Frösche und Echsen haben in der Natur keine Chance, mit dem Leben davonzukommen – das Gift der Grünen Buschviper wirkt automatisch tödlich.

Kornnatter ist komplett ungefährlich

Die Kornnatter im Terrarium gleich nebenan ist dagegen ungefährlich. Sie hat sich an die Tierpfleger gewöhnt und ihre Angst vor den Menschen abgelegt. Wenn Gäste eine Schlange anfassen wollen, entscheidet sich Schumacher meistens für sie. „Es gibt sie in 1400 Farbvarianten“, erzählt er und fährt mit den Fingern über die Haut der Kornnatter. Deren Geruchssinn fasziniert den 25-Jährigen ganz be­sonders. „Eine durchschnittliche Schlange riecht achtmal so gut wie ein Hund“, erzählt er. Und der verfügt schon über Millionen von Riechzellen.

Nun geschieht, was immer passiert, wenn Schumacher die Kornnatter aus dem Terrarium holt. „Trauen Sie sich, die um Ihren Hals zu legen?“, fragt eine Frau. „Natürlich“, antwortet Schumacher und demonstriert es gleich. „Die Kornnatter“, erzählt er, während sich die Schlange langsam auf dem ­T-Shirt des Tierpflegers windet, „ist als Babytier aus ihrem Becken ausgebrochen.“ Seitdem lebt sie in Rheinberg und nimmt etlichen Gästen die Angst vor Schlangen. Um den Hals legen möchte sie sich an diesem Tag aber nur eine Frau aus Olpe, die zu Hause selbst einige Reptilien hält. „Man muss ihnen genug Platz geben und den Lebensraum, den sie brauchen.“ Es entspanne sie, den Tieren zuzuschauen. „Für mich ist das so, als hätte ich einen Hund.“

Schumacher sieht das rationaler. „Die brauchen uns Menschen nicht.“ Und das führt automatisch zu einer Verpflichtung: Die Haltung muss stimmen – und zwar exakt.

Man liebt sie – oder man fürchtet sie. Ein Dazwischen gibt es selten. Das Team der Reptilienauffangstation in Rheinberg gehört eindeutig zur Kategorie Nummer eins. Notizen aus einem Zuhause auf Zeit für Schlangen und mehr.