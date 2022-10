David Hasselhoff mit K.I.T.T. auf Deutschland-Besuch

«Knight Rider»-Star David Hasselhoff hat mit seinem legendären Wunderauto K.I.T.T. Deutschland besucht. Mit breitem Lächeln saß der US-Schauspieler (70) am Montag in Köln am Steuer des weltberühmten Sportwagens vom Typ Pontiac Firebird Trans Am aus der 80er-Jahre-Serie - es handelte sich allerdings um einen Nachbau.

Grund für den Auftritt war die neue Streamingserie «Ze Network» von Regisseur Christian Alvart (48), die kommenden Dienstag auf RTL+ starten soll. In der Actioncomedy spielt sich Hasselhoff selbst. «Die Serie handelt davon, wie ich nach Deutschland komme, um mich als Schauspieler am Theater neu zu erfinden», so Hasselhoffs Worte.

Neben «The Hoff» sind auch Grimme-Preisträger Henry Hübchen («Alles auf Zucker!») und Netflix-Star Maximilian Mundt (26, «How to Sell Drugs Online (Fast)») zu sehen. «Tatsächlich hat er mich an meinen Opa erinnert», erzählte Mundt am Rande des Foto-Termins der Deutschen Presse-Agentur. «Es war atemberaubend, das erste Mal ans Set zu kommen und zu wissen: Okay, ich drehe hier, ich stehe einem Menschen gegenüber, der weltweit bekannt ist, und plötzlich ist es dann doch nur ein normaler Mensch.» Das habe ihn aber auch eingeschüchtert. «Es sind einfach zwei Generationen und zwei Weltbilder», sagte er.