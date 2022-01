Debüt für Bochums Locadia - Burkardt bei Mainz auf der Bank

Bochum (dpa)

Neuzugang Jürgen Locadia feiert im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den FSV Mainz 05 sein Startelf-Debüt für den VfL Bochum. Der Stürmer spielt an diesem Dienstagabend anstelle von Sebastian Polter im Angriffszentrum des Fußball-Bundesligisten. Im Vergleich zum 0:1 im Bundesliga-Duell der beiden Mannschaften am vergangenen Samstag nimmt VfL-Trainer Thomas Reis vier weitere Veränderungen vor. Danilo Soares, Elvis Rexhbecaj, Patrick Osterhage und Gerrit Holtmann rücken ebenfalls neu in die Anfangsformation.

Von dpa