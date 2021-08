DEG verpflichtet ehemaligen Junioren-Weltmeister D’Amigo

Die Düsseldorfer EG hat den ehemaligen Junioren-Weltmeister Jerry D’Amigo verpflichtet. Der 30 Jahre alte US-Amerikaner und frühere NHL-Profi erhält bei der DEG einen Vertrag für eine Saison. Dies teilte der Club am Mittwoch mit. D'Amigio, der von 2018 bis 2020 beim Ligarivalen EHC Ingolstadt in 100 Spielen 29 Tore erzielte und 38 Vorlagen gab, stand zuletzt in Florida bei den Orlando Solar Bears unter Vertrag.