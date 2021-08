DEG-Verteidiger Zanetti fällt noch einige Zeit aus

Die Düsseldorfer EG kann in der Deutschen Eishockey Liga noch nicht wieder mit Marc Zanetti planen und muss sich zunächst einen personellen Ersatz suchen. Der 30 Jahre alte Verteidiger, der seit Februar an den Folgen einer schweren Thrombose im linken Unterschenkel leidet, habe sich noch nicht vollständig erholt, teilte der Club am Dienstag mit.

«Leider kann Marc derzeit nicht ins Training einsteigen, da seine Verletzung noch nicht komplett ausgeheilt ist. Das wird auch noch einige Zeit dauern. Wir hoffen auf seine baldige Rückkehr aus Kanada und wünschen ihm schnelle und vollständige Genesung», sagte der Sportliche Leiter Niki Mondt. In den nächsten Tagen soll ein weiterer Verteidiger verpflichtet werden.