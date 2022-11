Dehoga: NRW-Gastgewerbe auch 2022 unter Vor-Corona-Niveau

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Gastgewerbe in Nordrhein-Westfalen wird nach Einschätzung des Branchenverbandes Dehoga auch in diesem Jahr trotz kräftiger Zuwächse nicht an das Vor-Corona-Niveau herankommen. «2022 ist das beste «Corona-Jahr»», sagte der Sprecher von Dehoga NRW, Thorsten Hellwig, am Dienstag mit Blick auf deutlich gestiegene Umsätze in diesem Jahr. Allerdings müsse dabei die hohe Inflation berücksichtigt werden. Die realen Umsätze würden voraussichtlich bereits im dritten Jahr in Folge unter dem Vorkrisenniveau bleiben.

Von dpa