Demirbay: «Schiedsrichter geht mir auf den Sack»

Wolfsburg (dpa)

Seine zehnte Gelbe Karte in dieser Saison und die vier Verwarnungen durch Schiedsrichter Felix Brych in einer Szene regten Bayer Leverkusens Kerem Demirbay auch nach dem Spiel noch auf. «Ich finde das sehr, sehr traurig, da bin ich ganz ehrlich, der Schiedsrichter geht mir so auf den Sack», sagte er der ARD- «Sportschau» nach dem Spiel in der Fußball-Bundesliga, das er mit Leverkusen am Sonntag 2:0 (0:0) gewonnen hatte.

Von dpa