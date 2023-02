Demo gegen Baumfällung: Klimaaktivist klebt sich fest

Duisburg (dpa/lnw)

Etwa 100 Klimaaktivisten und Anwohner haben am Samstag in Duisburg gegen die Fällung alter Bäume in einer Wohnstraße protestiert. Ein Aktivist habe sich mit der Hand an einer Arbeitsmaschine festgeklebt, eine Frau sei eine Laterne hochgeklettert, teilte eine Polizeisprecherin mit. Eine Technische Einsatzeinheit habe den Mann von der Maschine gelöst. Der 23-Jährige sei in Polizeigewahrsam genommen worden, weil er sich einem Platzverweis widersetzt habe. Die Frau sei von der Laterne geholt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, weil sie über Schmerzen am Fuß geklagt habe.

Von dpa