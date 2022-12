Der Enkel erzählt: So war Heiligabend bei Konrad Adenauer

Köln (dpa)

Konrad Adenauer (77) kann sich immer noch genau an die Weihnachtsabende bei seinem berühmten Großvater in Rhöndorf bei Bonn erinnern. «Die Heiligabende waren der Höhepunkt des Jahres - für uns in jedem Fall, aber ich glaube, auch für ihn», sagte Konrad Adenauer Junior der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Der CDU-Politiker Konrad Adenauer (1876-1967) war von 1949 bis 1963 der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.

Von dpa