Deutlich mehr Frauen wollen Lokführerinnen werden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Bei den Nahverkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen haben sich in diesem Jahr deutlich mehr Frauen um eine Ausbildung zur Lokführerin beworben. Waren im vergangenen Jahr 7,4 Prozent aller Interessenten weiblich, stieg dieser Wert 2021 auf 14 Prozent, wie das Verkehrsministerium und die Brancheninitiative Fokus Bahn NRW am Donnerstag mitteilten.

Von dpa