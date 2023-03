Deutsche Post erwartet nach Rekordjahr Abkühlung

Die Deutsche Post hat erneut ein Rekordjahr eingefahren und rechnet nun mit einer Abkühlung der Geschäftsdynamik. Dank des Auslandsgeschäfts konnte im vergangenen Jahr das vom Management prognostizierte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 8,4 Milliarden Euro erreicht und damit das Vorjahresergebnis um knapp sechs Prozent übertroffen werden, wie die Post am Donnerstag mitteilte. Vor diesem Hintergrund erhöht der Konzern die Dividende und weitet das Aktienrückkaufprogramm aus.

Das Logo Deutsche Post im Mega-Paketzentrum der Deutsche Post DHL Group in Ludwigsfelde.

Die Post hat im vergangenen Jahr vor allem von den hohen Luft- und See-Frachtraten profitiert, zudem hat der wegen der Pandemie boomende Online-Handel die Geschäfte des Logistikkonzerns auch auf dem Landweg beflügelt. In diesem Jahr dürfte sich die Dynamik nun etwas abschwächen - wie sehr macht das Management abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Mittelfristig will der Dax-Konzern aber wieder an das Rekordniveau von 2022 heranrücken.

Bis Mitte des Jahrzehnts werde das operative Ergebnis bei über acht Milliarden Euro liegen, teilte die Post weiter mit. Damit verschiebt sich die Erholung der Geschäfte nach einem erwarteten Knick in den kommenden Monaten weiter in die Zukunft. Bislang war die Post davon ausgegangen, bereits 2024 operativ über 8,5 Milliarden Euro zu verdienen. Analysten waren aber bereits im Vorfeld diesbezüglich skeptisch gewesen. Dieses Jahr soll das operative Ergebnis zwischen 6 und 7 Milliarden Euro liegen, je nachdem wie die Konjunktur verläuft.