Deutsche Röntgengesellschaft fördert begabte Kinder

Die Deutsche Röntgengesellschaft hat eine Juniorakademie zur Förderung von naturwissenschaftlich und technisch begabten Kindern ins Leben gerufen. An der Gründung im Deutschen Röntgen-Museum in Remscheid nahm am Samstag auch der Oberbürgermeister der Stadt teil, sagte eine Sprecherin des Museums.

Die Juniorakademie will Schulkindern bis zur 7. Klasse dabei helfen, ihre Neigungen in Medizin oder Naturwissenschaften zu vertiefen. Die wissenschaftlichen Mitarbeitenden des Museums unterstützen Mädchen und Jungen bei der Durchführung von Experimenten, die ihren Interessen entsprechen, sagte eine Mitarbeiterin des Museums. Begabte Kinder sollen damit für die Forschung begeistert werden. Die Akademie will langfristig dazu beitragen, dem Fachkräftemangel in den technischen, naturwissenschaftlichen und medizinischen Berufen entgegen zu wirken, hieß es von der Röntgengesellschaft.