Deutsche Telekom übertrifft Erwartungen

Bonn (dpa)

Die Deutsche Telekom ist 2021 deutlich gewachsen und profitiert weiter von seiner amerikanischen Tochter T-Mobile US. Für das laufende Jahr will Telekom-Chef Tim Höttges erneut die Messlatte ein Stück weiter nach oben setzen. Der Umsatz stieg 2021 gegenüber dem Vorjahr um 7,7 Prozent auf 108,8 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag in Bonn mitteilte. Zwei Drittel davon machten die Bonner in den Vereinigten Staaten, wo der Erlös fast doppelt so stark anzog wie konzernweit.

Von dpa