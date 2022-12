Deutsche Telekom zieht beim Glasfaser-Ausbau das Tempo an

Bonn (dpa)

Beim Ausbau ihres Glasfaser-Netzes zieht die Deutsche Telekom ihr Tempo an. Nachdem die schnellen und stabilen Festnetz-Verbindungen in diesem Jahr in zwei Millionen Haushalten verfügbar gemacht werden, sollen 2023 zwischen zweieinhalb Millionen und drei Millionen hinzukommen. «Wir beschleunigen unseren Glasfaserausbau, trotz der Krise, trotz der Inflation», sagte Deutschlandchef Srini Gopalan am Freitag. Ende 2024 soll Glasfaser zehn Millionen Haushalte erreichen. Das wären etwa doppelt so viel wie derzeit.

Von dpa