DFB-Pokal: Starke TV-Quote für Bayern-Sieg in Köln

5,36 Millionen Menschen sahen im Durchschnitt die Fernsehübertragung des Spiels am Mittwochabend in der ARD und sorgten für einen Marktanteil von 22,8 Prozent. Das waren fast doppelt so viele Zuschauer wie am Vortag beim Leipziger 8:0-Erfolg gegen den Viertligisten Teutonia Ottensen. Lediglich 2,77 Millionen hatten dafür am Mittwoch das Spiel im ZDF eingeschaltet.