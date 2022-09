DHB-Chef: Handball will «Strahlkraft» der Turniere nutzen

Wuppertal (dpa)

Der Deutsche Handballbund (DHB) erhofft sich im selbst ausgerufenen «Jahrzehnt des Handballs» mit vier in Deutschland organisierten Großereignissen einen spürbaren Entwicklungsschub. «Wir haben sehr für die Austragung der Turniere gekämpft und möchten deren Strahlkraft nutzen, um die Relevanz des Handballsports in Deutschland deutlich zu steigern», sagte der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober am Montagabend vor der Präsidiumssitzung am Dienstag. Es solle nicht nur im Januar bei Welt- und Europameisterschaften über den Sport gesprochen werden, der Handball solle «in der öffentlichen Wahrnehmung das ganze Jahr über präsent» sein.

Von dpa