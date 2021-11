Diakonie fordert in Pandemie mehr Solidarität mit Kindern

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Diakonische Werk Rheinland-Westfalen-Lippe hat in der Pandemie mehr Solidarität mit Kindern angemahnt. Es brauche eine flächendeckende 2G-Regelung für alle Jugendlichen und Erwachsenen im öffentlichen Raum, forderte der Spitzenverband am Dienstag in Düsseldorf. Erwachsene sollten sich impfen lassen und zusätzlich regelmäßig testen. In der Gruppe der unter Zwölfjährigen seien die Corona-Inzidenzwerte besorgniserregend hoch, für sie sei aber weiter kein Impfstoff zugelassen. Es gehe in NRW um rund zwei Millionen, in ganz Deutschland um etwa zehn Millionen Kinder. «Es ist schon lange überfällig, dass die ganze Gesellschaft sich solidarisch zeigt.»

Von dpa