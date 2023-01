Dias und Haraguchi im VfB-Kader: Humphrey spielt sofort

Paderborn (dpa)

Die tags zuvor verpflichteten Gil Dias und Genki Haraguchi stehen im Achtelfinale des DFB-Pokals schon im Kader des Bundesligisten VfB Stuttgart, aber noch nicht in der Startelf. Beide Mittelfeldspieler sitzen im Spiel beim Zweitligisten SC Paderborn auf der Bank. Gegenüber dem 1:2 am Freitag im Liga-Spiel bei RB Leipzig nahm Trainer Bruno Labbadia drei Wechsel vor: Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos und Torjäger Serhou Guirassy kehren nach auskurierten Verletzungen zurück für Pascal Stenzel und Luca Pfeiffer. Zudem ersetzt Juan José Perea bei seinem Startelf-Debüt für den VfB wie schon zur Pause in Leipzig Thomas Kastanaras.

Von dpa