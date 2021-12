Dickel: FC Bayern hat «2K: Kimmich und Katar»

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmunds früherer Torjäger und heutiger Stadionsprecher Norbert Dickel hat das Verhalten von Bayern-Stürmer Robert Lewandowski auf dem Fußballfeld kritisiert. «Er ist mit der beste Stürmer, den es auf der Welt gibt. Aber ich finde, dass er sich nicht in allen Phasen des Spiels gut verhält», sagte Dickel vor dem Liga-Gipfel am Samstag im Podcast «sprengerspricht #media&sports» über den Ex-Dortmunder: «Warum das so ist, weiß ich nicht. Er hat es nicht nötig, sich fallen zu lassen, er hat es nicht nötig, so rumzumosern. Er ist so ein klasse Spieler, er sollte einfach das machen, was er kann: Fußball spielen und alles andere sein lassen.»

Von dpa