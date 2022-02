Die CDU und ihr Imageproblem bei Jüngeren

Dass die CDU in Großstädten und bei Jüngeren Akzeptanzprobleme hat, ist nicht neu. Nun hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa das Wahlverhalten in NRW untersucht und die Ergebnisse nach Altersgruppen geclustert. Danach schneiden die Volksparteien bei den Jüngeren und nicht mehr ganz Jungen eher schlecht ab. Besonders verheerend ist das Ergebnis für die CDU.

Ein Wähler wirft in einem Wahllokal seinen Stimmzettel für die Bundestagswahl in eine Wahlurne. Foto: dpa

Vor allem die CDU hat bei jungen Erwachsenen in NRW ein gewaltiges Imageproblem. Gerade mal 7,9 Prozent der 18- bis 24-Jährigen machten bei der Bundestagswahl im September bei den Konservativen das Kreuzchen. Spitzenreiter in dieser Altersgruppe waren mit 18,6 Prozent erwartungsgemäß die Grünen. Die FDP kam auf 14,2, die SPD auf 12,1 Prozent. Die größte Gruppe war mit exakt 30 Prozent die der Nichtwähler. Das Meinungsforschungsinstitut For­sa hat die Zahlen am Montag veröffentlicht.

Zufrieden sein können die beiden Volksparteien allenfalls mit ihrem Abschneiden in der Gruppe der Wähler ab 70 Jahren. 31,9 Prozent von ihnen wählten CDU, 27,5 Prozent SPD. Die Grünen kamen auf fünf, die Liberalen auf 6,1 Prozent. Nur hier ist die Welt für Schwarz und Rot noch in Ordnung. Angesichts der übrigen Ergebnisse müssten bei beiden Parteien drei Monate vor der Landtagswahl die Alarmglocken schrillen.

Bis in die Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen hinein lagen die Grünen in der Wählergunst klar vorne. Dann kippte das Ganze. Interessant: Erst in der Gruppe der ab 70-Jährigen rangierte die CDU (31,9 Prozent) vor der SPD (27,5 Prozent). In allen darunter liegenden Kohorten hatten die Genossen immer die Nase vorn.

Der Trend ist übrigens geschlechterunabhängig. Laut Forsa schneidet die CDU bei jüngeren Frauen genauso schlecht ab wie bei Männern und dementsprechend gut bei Seniorinnen wie Senioren. Auffällig bei Blick aufs Geschlecht: Vor allem in der Kohorte zwischen 35 und 69 tendieren deutlich mehr Männer als Frauen zur AfD. Diese Tendenz nimmt in beiden Gruppierungen mit zunehmendem Alter aber wieder ab.