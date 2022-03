Die ersten Flamingos in Brutgebiet zurückgekehrt

Vreden (dpa/lnw)

Im Westmünsterland sind die ersten Exemplare der dort brütenden Flamingos aus dem niederländischen Winterquartier zurückgekehrt. In den vergangenen Tagen seien bereits 13 der langbeinigen Vögel im Zwillbrocker Venn, einem geschützten Feuchtwiesen- und Gewässergebiet nahe der niederländischen Grenze, eingetroffen, berichtete am Montag Jessica Focke, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Biologischen Station in dem Naturschutzgebiet. Weitere Brutpaare werden erwartet. Viele Vogelbeobachter, Spaziergänger und Familien hatten laut Focke das schöne Wochenendwetter für einen Ausflug zu den Beobachtungspunkten genutzt.

Von dpa