Dieb klaut Pralinen und versteckt sich hinter Polizeiauto

Köln (dpa)

Ein Ladendieb mit Schwäche für Nuss-Pralinen hat sich in Köln nach einem Beutezug ein unpassendes Versteck ausgesucht. Der 27-Jährige habe zunächst in einem Supermarkt 25 Packungen Nuss-Pralinen in eine große Plastiktüte gesteckt und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend versteckte sich der Mann zwischen zwei geparkten Autos und ging dabei in die Hocke. Allerdings war eines der Autos ein Zivilwagen des Einsatztrupps Verkehr der Polizei - zwei Beamte saßen in dem Wagen.

Von dpa