Diebe geben sich im Netz als Frauen aus und locken mit Dates

Köln (dpa/lnw)

Bei einem vermeintlichen Treffen mit einer Prostituierten ist ein 34-Jähriger in Köln zwei Kriminellen in die Falle geraten und ausgeraubt worden. Die Unbekannten hatten sich im Internet als eine Prostituierte ausgegeben und sich mit dem 34-jährigen verabredet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wartete der Mann am Montagabend auf einem Spielplatz auf die Frau, als er von zwei Räubern überfallen wurde. Dabei sollen die Täter zunächst auf ihn eingeprügelt haben. Im Anschluss haben sie das Handy und die Geldbörse mitgehen lassen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von dpa