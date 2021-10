Diebe stehlen 15 Bagger: Mehrere Hunderttausend Euro wert

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw)

Diebe haben von einem Firmengelände am Hafen in Mülheim an der Ruhr 15 neue Bagger gestohlen. Sie hätten insgesamt einen Wert von mehreren Hunderttausend Euro, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Unbekannten verschafften sich in der Nacht zu Montag offenbar Zugang zu dem Gelände. Sie transportieren die Baumaschinen ersten Ermittlungen zufolge in mindestens zwei Lastwagen ab. Dann seien sie über eine der nahegelegenen Autobahnen - A40, A3 oder A59 - geflohen, vermutet die Polizei. Sie suchte am Dienstag nach Zeugen, die Hinweise zu dem nächtlichen Diebstahl oder den Lastwagen mit der auffälligen Ladung geben können.

Von dpa