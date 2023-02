Diesmal krank: Leverkusen schon wieder ohne Schick

Dann empfängt Bayer in der Europa League AS Monaco. Schick, im Vorjahr mit 24 Treffern zweitbester Schütze der Bundesliga und in dieser Saison erst mit zwei Saisontoren, hat seit dem 1. November kein Spiel absolviert. Dabei sein können am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei 1899 Hoffenheim dagegen der zuletzt erkrankte Sardar Azmoun und Florian Wirtz trotz einer Trainingspause am Mittwoch. Ausfallen wird aber weiterhin Ex-Kapitän Charles Aranguiz, der zuletzt Mitte Oktober zum Einsatz kam.

Die Vorbereitung auf Hoffenheim fällt durch den Trainerwechsel bei den Gastgebern von André Breitenreiter zu Pellegrino Matarazzo etwas schwerer. «Natürlich gibt es nun mehr Fragen und Unbekannte», sagte Alonso. In der Vorwoche in Augsburg (0:1) habe man es mit vielen neuen Spielern zu tun gehabt, «nun ist es eine neue Idee. Aber wir wissen, was er in Stuttgart gemacht hat. Und vor allem haben wir eine Idee, was wir wollen».

Erfreut haben sie in Leverkusen die Ergebnisse im DFB-Pokal verfolgt. Da die ersten Sechs der Tabelle im Viertelfinale stehen, ist die Chance enorm gestiegen, dass Rang sieben in der Bundesliga für Europa reicht - und Bayers Rückstand auf diesen beträgt nur fünf Punkte. «Natürlich wäre es gut, wenn es einen Platz mehr für Europa gäbe», sagte Alonso: «Wir müssen um diesen Platz kämpfen. Aber bis Mai sind noch viele Punkte zu vergeben.»