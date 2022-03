Digitaler Ehrenamtatlas: Pandemie verändert Einsatzzeit

Essen (dpa)

Die Corona-Pandemie in den zurückliegenden zwei Jahren hat sich auch auf die Arbeit von Ehrenamtlichen ausgewirkt. Laut eines am Montag in Essen vorgestellten Ehrenamtatlas 2022 gibt mit 46 Prozent fast die Hälfte der Befragten an, dass sie ihr Engagement in der Pandemie verändert haben. 22 Prozent sprechen von etwas weniger Zeit, die sie im Vergleich zu 2020 investiert haben. 24 Prozent sagen, deutlich weniger im Ehrenamt gearbeitet zu haben.

Von dpa