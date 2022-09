DLRG-Sommerbilanz: Zahl der Ertrunkenen mehr als verdoppelt

Damp (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen sind von Januar bis August diesen Jahres 44 Menschen ertrunken. Das waren 26 Tote mehr als in den ersten acht Monaten des Vorjahres, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Mittwoch im niedersächsischen Bad Nenndorf in ihrer Sommerbilanz mitteilte. Allein im August ertranken demnach in NRW 14 Menschen. Die Lebensretter führen das auf den extrem warmen Monat zurück, in dem viele Menschen Abkühlung im Wasser gesucht hätten.

Von dpa