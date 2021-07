Dobrindt: Deutschland trägt Trauer und steht fest zusammen

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat sich tief betroffen von den dramatischen Unwetterfolgen in Teilen Deutschlands gezeigt. «Deutschland trägt heute Trauer», sagte er am Donnerstag am Rande der Landesgruppenklausur im oberbayerischen Kloster Seeon. «Die Zahl der Opfer ist erschütternd, das Leid der Menschen macht uns traurig.» Dobrindt betonte: «Wir stehen fest an der Seite derer, die schwere Verluste erlitten haben.» Zugleich dankte er allen Helfern und Rettungskräften, die pausenlos im Einsatz seien. «Unser Land steht in diesen schweren Stunden fest zusammen», sagte er.