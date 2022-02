Donezk-Partnerstadt Bochum: Angst um Menschen vor Ort

Düsseldorf/Bochum (dpa/lnw)

Mit dem russischen Einmarsch in die Ostukraine wächst auch in Bochum die Angst um die Bewohner der langjährigen Partnerstadt Donezk. Die Sorge und Bestürzung in Bochum sei groß, sagte ein Sprecher der Revierstadt am Donnerstag. Bochum ist seit rund 35 Jahren Partnerkommune der Bergbau- und Stahlstadt Donezk. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte in der Nacht auf Donnerstag eine Militäroperation in den Regionen Donezk und Luhansk angeordnet.

Von dpa