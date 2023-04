Doppel-Tatverdächtiger: Kein Hinweis auf weitere Taten

Polizeibeamte am Tatort in der Duisburger Altstadt.

Das sagte der Leitende Kriminaldirektor Peter Mosch am Donnerstag im Innenausschuss des NRW-Landtags. Es gebe «im Moment keine Hinweise auf weitere Taten». Ein 26-jähriger Syrer steht in dringendem Tatverdacht, wenige Tage vor einer blutigen Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio mit mehreren Verletzten ganz in der Nähe einen 35-Jährigen erstochen zu haben. Das hatte ein DNA-Abgleich von Spuren ergeben.